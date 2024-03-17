Масштабная провокация Главного управления разведки Минобороны Украины, в ходе которой украинские спецназовцы пытались с боем прорваться на территорию Курской и Белгородской областей, полностью провалилась. Причины постоянных неудач наземных операций украинской разведки объясняет Антон Лавров в своей аналитической статье «Разноплановый противник: ГУР МО Украины», опубликованной в первом выпуске альманаха «Невидимое измерение» за 2024 год.

Одна из первых неудачных операций ГУР МО Украины произошла в марте 2022 года при попытке организовать снабжение группировки украинских сил, окруженных в Мариуполе. Офицеры ГУР пытались доставлять снабжение и забирать раненых украинских солдат из Мариуполя вертолетами Ми-8. При этом первые рейды были успешны, поскольку западные спецслужбы предоставили разведданные о мобильных постах ПВО ВС РФ. Однако впоследствии российское командование устроило несколько засад на украинские вертолеты, сбив несколько бортов. Впоследствии прорыв блокады Мариуполя вертолетами был прекращен.

Уже в мае 2022 года во время попытки высадить десант на остров Змеиный противник потерял около 50 диверсантов, три десантных бронекатера, а также один вертолет Ми-14 с экипажем. В сентябре 2022 года ГУР МО Украины ждала очередная неудача с высадкой десанта на ЗАЭС. В результате последней провокации – попытке совершить рейд на территорию Белгородской и Курской областей противник и вовсе понес потери в количестве около 1500 военнослужащих и десятки единиц бронетехники.

«Боевые операции остаются самым неудачным компонентом деятельности ГУР Украины. У спецслужбы не хватает опыта их планирования и нет достаточной “массы” подразделений, чтобы оказать влияние на ситуацию на оперативном уровне силовыми методами. … Громкие акции и активное освещение в СМИ действительных и фейковых побед ГУР привели к тому, что Кирилл Буданов стал вторым по уровню узнаваемости и доверия населения Украины военачальником. … Являясь очень амбиционной фигурой, Буданов имеет далеко идущие политические планы. В течение 2023 года он несколько раз встречался с высшим политическим руководством США. На данных встречах проговаривалось возможное политическое будущее нынешнего руководителя ГУР», – резюмировал Лавров.

* – внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга