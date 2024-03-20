Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал рождение дочери у 78-летнего юмориста Евгения Петросяна. Он заявил, что артист и сам удивился, что у него снова появился ребенок.

По словам Кушанашвили, Петросян уже лет 40 не знает, откуда берутся дети и как осуществляется эта функция, а Татьяна Брухунова вдруг заявляет о рождении дочери.

«Он уже не знает, как эта функция осуществляется, как все делается — уже лет 40, а тут Татьяна рожает. Говорит: “Вот я рожаю ребенка”. Как? Танечка отвечает: “Вот как…” Дедуль, ты что, совсем?», — язвительно заметил журналист.

Напомним, что Брухунова заявила о способности Петросяна к зачатию до ста лет, а также отвергла все звучавшие в СМИ заявления о суррогатном материнстве.

Кушанашвили высмеял эти ее заявления и добавил, что хотя она постоянно на виду, беременной Татьяну никто не видел.