Россия должна создать структуру, которая будет выполнять те же функции, что когда-то выполняло четвертое подразделение НКВД. То есть, выявлять террористов за границей и ликвидировать их там, не допуская организации терактов в РФ.
Подобные операции по уничтожению террористических организаций за рубежом, рассказал военный эксперт Игорь Коротченко РИА Новости, давно практикуют Соединенные Штаты. Также имеются подобные подразделения и в Израиле.
«Учитывая, что обозначен украинский след, могут быть установлены те, кто планировал это преступление, в том числе не только на Украине, но и в других зарубежных странах, встает вопрос о целесообразности создания в России подразделения, аналогичного четвертому управлению НКВД СССР», — отметил Коротченко, отметив, что имеет в виду теракт в Крокус Сити Холле.