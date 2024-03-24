Россия должна создать структуру, которая будет выполнять те же функции, что когда-то выполняло четвертое подразделение НКВД. То есть, выявлять террористов за границей и ликвидировать их там, не допуская организации терактов в РФ.

Подобные операции по уничтожению террористических организаций за рубежом, рассказал военный эксперт Игорь Коротченко РИА Новости, давно практикуют Соединенные Штаты. Также имеются подобные подразделения и в Израиле.