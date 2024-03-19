На маркетплейсе Taobao начали продавать воздушное такси с возможностью вертикального взлета производства китайском компании EHang Holdings. Стоимость первого в КНР аэротакси составляет 332 тысячи американских долларов. Об этом в своем материале сообщает агентство Reuters.

Управление гражданской авиации КНР выдало сертификат летной годности для аэротакси EH216-S производства компании EHang Holdings еще в прошлом году. Аппарат представляет собой оптокоптер (восемь пропеллеров – ред.). Во время полета пропеллеры не изменяют своего положения. Предельная дальность полета составляет 35 километров при максимальной скорости в 135 км/час.

Аэротакси EH216-S способно выполнять автономные полеты. При этом оператор следит за полетом удаленно, и в любой момент может переключиться на ручное управление воздушным судном. Пассажирам, находящимся внутри аэротакси, остается только наслаждаться видами во время полета.