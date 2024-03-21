Командир добровольческого отряда «Барс-10» с позывным «Сатурн» рассказал агентству ТАСС о заградительных подразделениях ВСУ на Запорожском направлении.

Он пояснил, что единственным способом выжить для украинских боевиков является сдача в плен. Но националисты, из которых сколачивают заградительные отряды, расстреливают любого, кто пытается сложить оружие.

Боевики используют для этой цели не только автоматы, но и вооружение потяжелее – минометы, гаубицы, САУ и прочее. Из всех видов оружия они начинают палить даже по солдатам-одиночкам, пытающимся сдаться в плен. Даже в том случае, если они имеют ранения.

Несмотря на это, бойцы ВСУ все же решаются сдаться. Проще всего это сделать в ближнем бою, когда можно без проблем выйти на контакт с российскими военными и сообщить о желании сложить оружие.