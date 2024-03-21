Глава Союза ветеранов Афганистана и бывший сенатор Совфеда Франц Клинцевич предположил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский получил ранения в ходе визита в Харьковскую области.

Он мог попасть под удар российской артиллерии, накрывшей один из центров принятия решений.

По словам Клинцевича, Сырский еще до попыток ВСУ вторгнутся в Белгородскую область исчез с экранов. Посты в тг-канале все же появляются, но их может писать кто-то другой.

После провала диверсии ВСУ на границе главком исчез вообще и не был заметен на широкой публике. Это может свидетельством его серьезного ранения.

Напомним, что именно после прихода на пост главнокомандующего ВСУ Александра Сырского украинская армия сбежала из Авдеевки, бросая вооружение, технику и своих раненых, а также провалила попытку прорыва границы РФ в Белгородской и Курской областях.