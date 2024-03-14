14 марта ближе к вечеру российские военкоры и военные блогеры в тг-каналах сообщили об еще одной отчаянной попытке киевского режима вторгнуться на российскую территорию. На этот раз были отправлены не диверсанты на танках и Брэдли, а десант на вертолетах.

Сообщалось, что вражеские десантники высадились у приграничного села Козинка в Белгородской области. По предварительной информации, на прорыв были отправлены два отделения десантников ВСУ.

Российские военные дали жесткий отпор, нанося удары по боевикам из арторудий или при помощи беспилотников. Позже стало известно, что большая часть вражеского десанта полегла. Остальные пытались дотянуть до границы и вернуться на украинскую территорию, пишет военкор Юрий Котенок. Официальных данных о потерях врага на вечер 14 марта не было.

Тг-канал «Военный осведомитель» подчеркнул, что на этот раз киевский режим отправил десант на вертолетах, а не просто диверсантов на бронетехнике. По мнению полковника А. Марочко, использованием в безнадежной попытке прорыва дефицитной авиации Киев демонстрирует отчаяние.