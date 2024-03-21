Противостояние на Украине невозможно завершить военным путем, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. При этом он отметил, что западные союзники не предлагали Киеву напрямую идти на переговоры с Москвой.

По словам премьера, Киев намерен действовать дипломатическими методами, не вступая в переговоры с Россией. Он будет продвигать «формулу мира» Владимира Зеленского на саммите в Швейцарии. Туда приглашены представители более сотни стран, которые якобы окажут давление на РФ и вынудят ее прекратить конфликт. Такой подход Шмыгаль называет дипломатическим урегулированием.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания организаторов саммита в Швейцарии о поиске альтернатив для мира на Украине – это вранье. На деле они продвигают «формулу» Зеленского, которая по сути является ультиматумом. Именно поэтому даже если РФ будут приглашать на это действо, она откажется в нем участвовать.