Новосибирское конструкторское бюро «Спектр» анонсировало разработку миниатюрной реактивной системы залпового огня «Ёжик». Она будет управляться дистанционно и уничтожать вражеские опорные пункты.

«Ёжик-РСЗО» сможет выпускать 6 кумулятивных снарядов, вес каждого из которых составит всего 600 граммов. Несмотря на это, боеприпасы будут пробивать 20-сантиметровую броню.

Компактную РСЗО планируют выпустить на колесной и гусеничной платформе. Это позволит ей действовать в любых условиях, незаметно подкрадываться практически вплотную к опорным пунктам и укрепрайонам противника. Уничтожать она сможет как фортификации, так и бронетехнику.

КБ «Спектр» также разработало роботизированный комплекс минирования «Ёжик-М», который способен нести и устанавливать две мины ТМ-62. Бюро также работает над другими решениями для российских военнослужащих.