Интернет-портал RND процитировал слова министра образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер, решившей, что школы в Германии должны быть милитаризированы. Такую информацию передает «Независимая газета».

Отмечается, что министр требует ввести в образовательный процесс новые предметы преподавания, которые будут знакомить школьников с проблемами политики безопасности, связанными с событиями на Украине.

По словам Штарк-Ватцингер, события на Украине «должны пробудить новое осознание военной опасности у школьников». Она подчеркнула, что подрастающее поколение обязано быть подготовлено ко всем предстоящим кризисам, таким как пандемии, природные катастрофы и вооруженные конфликты. Поэтому дети еще в стенах школы должны изучать основы гражданской обороны.

Инициативу Штарк-Ватцингер уже поддержало федеральное объединение учителей. Глава данного объединения Штефан Дюль обратился к министру образования с просьбой «немедленно начать консультации по введению новых уроков».