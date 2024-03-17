Летом 2024 года ВС РФ начнут крупномасштабное наступление и прорвут оборону ВСУ на нескольких направлениях. О такой возможности заявили эксперты американского Института изучения военных конфликтов (ISW).

Они отметил, что ВС РФ имеют возможность развивать наступление. Если они будут делать это сейчас, пользуясь нехваткой у Киева личного состава, вооружения и боеприпасов, то смогут добиться успеха, несмотря на сложные погодные условия и особенности рельефа.

ВСУ же смогут оказывать сопротивление только при одном условии – если Запад продолжит поставлять в Киев военную помощь. Причем даже не в таких же объемах, как раньше, а в значительно увеличенных, так как возможности ВС РФ постоянно возрастают.

Ранее военкор Александр Сладков предположил, что совещание главы Минобороны Сергея Шойгу в штабе Объединенной группировки войск – это подготовка к чему-то большому.