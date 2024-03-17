Совещание по поводу дальнейших планов специальной военной операции в штабе Объединенной группировки войск РФ с участием главы Минобороны Сергея Шойгу привлекла внимание военного корреспондента Александра Сладкова. Он считает, что командование ВС РФ готовит «что-то большое».

Военкор пояснил, что совещание было проведено непосредственно перед началом выборов президента России. Также его организовали перед ожидаемым весенним потеплением, поэтому можно предположить скорое начало активных боевых действий.

Журналист считает, что готовится какая-то крупная военная операция, однако о ней вряд ли кто-то станет сейчас распространяться.

«Это всё больше похоже на контроль подготовки к чему-то большому. Но, кто ж скажет», — заявил Сладков.

Официально об этом событии сообщалось, что министра обороны заслушал доклады о ситуации в зоне СВО и выполнении задач, поставленных перед российскими военными.