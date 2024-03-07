Испанские военнослужащие, находящиеся на севере Африки, массово начали менять свой пол. Изменить свою гендерную принадлежность уже решился 41 военнослужащий, сообщает испанское издание El Español.

Отмечается, что принятый в стране «Закон о транссексуалах*» предусматривает дополнительные льготы и повышение заработной платы.

Автор материала отмечает, что некоторые военнослужащие просто сменили свой пол в соответствующих документов. А четверо и вовсе решили изменить имена. Издание приводит рассказ одного военнослужащего, капрала Роберто Пердигонеса, который рассказал, что после смены пола он стал получать 15% прибавки к основной заработной оплате плюс дополнительные начисления «за материнство». Кроме того, он отметил, что теперь в казарме у него есть отдельная ванная комната.

«Внешне я чувствую себя гетеросексуальным мужчиной, но внутри я лесбиянка*. И это имеет значение. Вот почему я сменила документы – чтобы стать женщиной», – заявил изданию испанский военный.

Также он рассказал, что планирует использовать свой новый статус, чтобы получить опеку над своим 16-летним сыном.

*международное движение ЛГБТ, признанное экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.