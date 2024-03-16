Лолита Милявская заявила, что в данный момент она находится «на пенсии» и не знает, когда вернется на большую сцену. Об этом рассказал Telegram-канал Shot.

Напомним, Лолита намеревалась провести большой гастрольный тур в честь своего 60-летия, но все карты спутала декабрьская «голая вечеринка» у Анастасии Ивлеевой. Артистку, засветившуюся на этом мероприятии, вырезали из новогодних «огоньков». Кроме того, ее концерты отменили по всей стране.

Корреспондент Shot поинтересовался, когда Милявская намеревается возвращаться на сцену, на что она ответила, что не знает.

«Пока я на пенсии и меня все устраивает», — заявила певица.

Также она рассказала о своих предпочтениях на российской эстраде, особо выделив композицию «Я русский» в исполнении певца SHAMAN.

Ранее Лолита сообщила, что будет вести проект «МУЗ-ТВ. Возвращение».