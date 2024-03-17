Оборонно-промышленный комплекс России постоянно трудится над усовершенствованием систем противовоздушной обороны. После того как ВСУ увеличили активность атак с применением БПЛА, ракет и реактивных снарядов, актуальность ПВО существенно увеличилась, сообщил арабский телеканал Asharq News.

Корреспонденты рассказали о комплексах «Валдай» и «Енисей», которые принимают непосредственное участие в защите неба над РФ от всех воздушных целей противника. Первый из них – это радиолокационная станция, которая обнаруживает беспилотные летательные аппараты всех видов, имеющихся в распоряжении ВСУ.

РЛС «Енисей» работает в связке с ЗРК С-400 «Триумф». Гендиректор НПО «Алмаз» Геннадий Бендерский, на слова которого ссылается телеканал, сообщил, что эти станции способны обнаруживать любые воздушные цели с дистанции в 600 километров и на высоте до 100 километров.