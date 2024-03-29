Главком ВСУ Александр Сырский снова заговорил о наступлении. Он высказался в том духе, что атакующая операция украинских войск начнется сразу по окончании российской кампании.

По словам Сырского, ВСУ сейчас должны удерживать оборону.

«Наша цель – не допустить потери своей территории, максимально истощить противника, нанести ему наиболее возможные потери, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий», – заявил главком ВСУ.

Он отметил, что Россия намерена выбить украинскую армию с территории ДНР и ЛНР, а затем «потеснить» ее и в Запорожской области. Но в настоящий момент ситуация якобы находится под контролем ВСУ.

Он признал преимущество России в артиллерии и авиации, а также отметил эффективность корректируемых авиабомб. При этом, заявил Сырский, РФ «не может угнаться за Украиной» в сфере применения БПЛА.