Ремонтные работы по восстановлению работоспособности ДнепроГЭС могут занять несколько лет. Об этом в эфире украинского телеканала «Эспрессо» заявил генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

По его словам, даже поверхностный осмотр повреждений ДнепроГЭС позволяет утверждать, что для выхода на проектные показатели работы станции уйдут годы.

«Мы не сможем восстановить быстро эту станцию», – заявил Игорь Сирота.

В настоящий момент на станции продолжаются работы по разбору завалов и демонтажу разрушенных элементов конструкции. По словам Сироты, только на выполнение данных работ уйдет минимум неделя. После этого эксперты смогут точно определить степень полученных повреждений в результате ракетной атаки.

Однако даже предварительный осмотр дал понять, что в результате взрыва было уничтожено много агрегатов и электрооборудования, необходимого для нормальной работы гидроэлектростанции. При этом некоторые агрегаты невозможно купить, их необходимо будет изготавливать с нуля. На этой уйдет от 18 до 24 месяцев.