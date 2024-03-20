Уничтожение российскими войсками американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украине стало следствием профессиональных действий разведки ВС РФ. Она обладает поразительными возможностями, постоянно отслеживает ситуацию в зоне боевых действий, применяя различные режимы наблюдения, заявил украинский генерал Сергей Кривонос.

ВС РФ круглосуточно ведут радиолокационную и радиотехническую разведку, наблюдают за ситуацией со спутников, используют другие технологии слежения. Благодаря этому они обнаруживают и уничтожают дорогостоящую западную технику, а также своевременно пресекают любые попытки ВСУ атаковать.

Также Кривонос назвал безалаберным командование ВСУ, которое допускает серьезные просчеты. Оно стало излишне самоуверенным, а также недооценивает возможности ВС РФ, что и приводит к серьезным проблемам.

Напомним, за прошлую неделю было уничтожено три ЗРК Patriot. Причем две пусковые установки ликвидировала ракета «Искандер» одним точным ударом.