ВС РФ накрывают украинские позиции под Авдеевкой из всех видов оружия, российская артиллерия будто «с цепи сорвалась», заявил в эфире телеканала «Прямой» генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Он отметил, что Россия стянула в район боевых действий большое количество реактивных установок залпового огня и ствольных артиллерийских систем. Благодаря этому вооружение всегда оказывается в нужном месте и максимально интенсивно ведет огонь по боевикам ВСУ.

«Это не паника, это констатация факта», – пояснил Кривонос.

Напомним, ранее главком ВСУ Сырский побывал под Авдеевкой и доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ситуация там крайне тяжелая. Российские ВС имеют солидное оснащение оружием и техникой, что дает возможность громить украинские войска.