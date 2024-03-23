Охранники таких объектов, как Крокус Сити Холл не имеют специальной подготовки, чтобы останавливать террористов. Мало того, в подобных инцидентах они обычно становятся первыми жертвами, рассказал генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.

По его словам, охранники могут успокоить и вывести из заведения разбуянившегося пьяного посетителя или поймать вора. Но против людей с автоматами и в бронежилетах они абсолютно бессильны.

Михайлов также опроверг мнение, что на должности охранников набирают хорошо подготовленных отставников.

«Часто говорят: “военнослужащие, бывшие военные” – а что такое “бывшие военные”? Радист – это тоже бывший военный. А спецназовец – его не посадишь охранником за такие деньги. Надо понимать, из кого формируется охрана – она формируется из людей, готовых сидеть и “курить бамбук”», – пояснил генерал.

Также он напомнил, что раньше в школах были уборщицы, вооруженные тряпками. Их боялись больше, чем нынешних охранников.