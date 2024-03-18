Девушек на протяжении долгих лет принуждали к изнурительному труду в одной из самых влиятельных католических организаций «Опус Деи». Результаты журналистского расследования о «современном рабстве» в католической церкви опубликовало издание Financial Times.

Автор материала отмечает, что католическая организация «Опус Деи» набирала молодых девушек из сельской местности, преимущественно из семей рабочего класса, а потом принуждала их к тяжелому неоплачиваемому труду через систему жесткого психологического контроля и с условием получения образования.

Женщина по имени Энн Мари Аллен попала в организацию в возрасте 15 лет. Один из католических священников предложил молодой девушке присоединиться к «Опус Деи», а в итоге она на протяжении многих лет работала в качестве обычной домашней прислуги.

При это ряды католической организации «Опус Деи» насчитывают по всему миру около 95 тысяч членов. Многие члены организации являются очень влиятельными людьми, вхожими во властные кабинеты США и стран Европейского союза.