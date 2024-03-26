Один из фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» работал водителем маршрутки в Твери. 33-летний Аминчон Исломов по решению Басманного суда был арестован сроком до 22 мая. Подобная мера пресечения была избрана также для его брата Диловара и отца Исроила.

Известно, что Аминчон Исломов имеет множество штрафов за нарушение ПДД от ГИБДД. Причем одно из нарушении Исломовым повлекло «средний вред здоровью». Мужчина имеет регистрацию в Твери, где ранее и работал водителем маршрутного такси. На суде мужчина заявил о своей непричастности к теракту в «Крокус Сити Холле».

Арестованный по решению суда брат Аминчона, Диловер работал таксистом. Как сообщило следствие, именно он являлся владельцем автомобиля, на котором террористы скрывались с места преступления. На судебном заседании он заявил о своей невиновности. Следствие настаивает, что Аминчон и Диловер Исломовы являются соучастниками по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Им предъявлены обвинения в преступлении по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ.