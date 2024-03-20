Россия в экстренном порядке создает методы защиты нефтеперерабатывающих заводов, которые в последнее время стали одними из приоритетных целей для украинских беспилотников. МК привел мнение военного эксперта Сергея Хатылева о видах вооружения, которые позволят устранить угрозу.

ВСУ сейчас не бьют по цистернам с топливом, а пытаются разрушать ректификационные колонны. Поэтому возникает потребность защитить их от ударов. Для этой цели предполагается использовать современные системы радиоэлектронной борьбы.

Они позволят глушить вражеские дроны и не допускать их проникновения на территорию НПЗ. Кроме того, для защиты будут использоваться зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», неоднократно подтверждавшие свою эффективность в борьбе с беспилотниками. Такие ЗРПК могут появиться на каждом нефтеперерабатывающем заводе.

Кроме того, эксперты отмечают, что сейчас в связи с атаками НПЗ работают на 30 процентах своих мощностей. Хотя в случае необходимости они могут достигать 110 процентов.