Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова политолог Александр Перенджиев в беседе с журналистами выдвинул предположение, что Австралия уже могла передать Украине свои дроны-невидимки. По словам эксперта, эти БПЛА сделаны из специальных материалов, поэтому являются практически невидимыми для любых систем противовоздушной обороны. Перенджиев отметил, что ВСУ могли получить до 2 тысяч единиц австралийских беспилотников.

«Австралия готовилась передать Украине около 2 тысяч БПЛА, собранных из материалов, позволяющих оставаться незамеченными для средств ПВО, условно говоря, из “крепкого картона”. Их практически не видят системы ПВО», – рассказал эксперт.

Александр Перенджиев подчеркнул, что исходя из вышеуказанной информации, можно сделать вывод, что ВСУ уже применяют австралийские дроны-невидимки, отправляя их на российские территории. Эксперт призвал российское руководство организовать специальные антидроновые посты вокруг стратегически важных объектов, в том числе и нефтеперерабатывающих предприятий.