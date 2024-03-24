В Сети активно обсуждают видеоролик, на котором одному из террористов в момент задержания силовики ножом отрезают ухо. Некоторые люди в комментариях пишут, что спецслужбы повели себя негуманно в отношении боевика, по чьей вине погибло более 130 человек. Эксперт издания «Московский Комсомолец» рассказал, зачем силовики прибегли к столько жестокому методу во время задержания террориста.

«Это методика допроса, которую вынуждены применять, чтобы максимально быстро получить необходимую информацию и “разговорить” тех же исламских фанатиков», – объяснил эксперт.

По его словам, от скорости получения информации зависит, насколько быстро можно будет найти и задержать всех причастных к теракту. При этом разговорить боевиков и получит необходимую информацию очень сложно. Поэтому при задержании особо опасных террористов, силовики вынуждены прибегать к действенным методам, чтобы оперативно получить информацию и спасти как можно больше жизней гражданских лиц.

Также некоторые религиозные фанатики верят, что без ушей не смогут стать шахидами и не попадут в рай. Данная категория террористов буквально воспринимает фразу из Корана, где написано: «Аллах тянет за уши на небо».