Экс-полковник российской армии и военный эксперт Андрей Кошкин рассказал в беседе с корреспондентом издания «Лента.ру» об особенностях украинских реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», используемых противником в том числе и для обстрела Белгорода.

«Это первое, что было на вооружение, что перехватили ВСУ. Сейчас они пользуются образцами этой устаревшей системы», – заявил эксперт.

По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации используют более современные и мощные реактивные системы залпового огня для уничтожения живой силы и бронетехники на линии боевого соприкосновения. К данным образцам военной техники эксперт отнес РСЗО «Тайфун» и «Смерч».

Кошкин подчеркнул, что реактивная система БМ-21 «Град» способна поражать цели на расстоянии от 5 до 40 километров. При этом за один залп РСЗО «Град» может выпустить по цели 40 реактивных снарядов с точностью рассеивания в 90 метров.