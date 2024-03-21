На Украине был задержан начальник снабжения ВСУ за коррупционные действия. Такую информацию сообщили в Государственном бюро расследований Украины на официальной странице в Телеграм-канале.

Как отметили в украинском ведомстве, сотрудники ГБР при содействии офиса Генпрокурора задержали экс-начальника Центрального управления продовольственного обеспечения Командования сил логистики ВСУ за незаконное обогащение.

«Экс-начальник продовольственного обеспечения сил логистики ВСУ задержан по подозрению в незаконном обогащении на почти 58 миллионов гривен», – говорится в сообщении.

Бывший украинский чиновник обвиняется в коррупционных схемах, в ходе которых он обогатился на сумму почти в 58 миллионов гривен. На эти деньги он купил автомобиль, квартиру в столице страны и 53 земельных участка в разных областях Украины.

Кроме того, по версии следствия, находящимися под руководством вышеупомянутого лица предприятиями были приобретены склад и единый имущественный комплекс экспериментального протезно-ортопедического предприятия.