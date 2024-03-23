Два члена одной из самых жестоких московской банды братьев Цапок получили помилование после участия в спецоперации.

Как пишет 161.RU помилование получили Вячеслав «Буба» Рябцев и Андрей «Бык» Быков. Обоих забраковали при оборе в ЧВК «Вагнер». Однако в дальнейшем было учтено, что Рябцев активно сотрудничал со следствием. Он уже вернулся с СВО, получил помилование, женился, проживает в одном из краснодарских городов, ведет себя хорошо, злачные места не посещает, сообщили изданию собственные информаторы в правоохранительных органах.

Быков на спецоперации получил тяжелое ранение. В текущий момент он проходит реабилитацию в госпитале на территории нового региона РФ. Третий «цапок» Владимир Алексеев также пытался заслужить помилованием участием в СВО. Его забраковали при наборе в ЧВК «Вагнер». Пока его кандидатуру не одобряют.