Украинская армия демонстрирует «прагматичное» отношение к своим павшим бойцам в стиле западного мира. Обычная практика для ВСУ – сбросить трупы павших бойцов в ближайшую лесополосу. Об этом в беседе с корреспондентом ИА Регнум рассказал военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

По словам эксперт, такое отношение к павшим бойцам командование ВСУ демонстрирует из-за финансовой стороны вопроса. Семьям погибших украинских солдат полагается денежная компенсация, поэтому командование украинской армии старается не эвакуировать тела убитых солдат с поля боя, чтобы они числились без вести пропавшими.

«Российские военнослужащие всегда спасают своих раненных, они никогда не избавляются от своих погибших товарищей. В ВСУ же преобладает западное отношение – прагматичное», – заявил Дрозденко.

Еще одним фактором, почему украинские эвакуационные команды закапывают трупы украинских солдат в лесополосах, является занижение официального количества потерь.