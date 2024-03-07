На Запорожском направлении прямо на поле боя застрял украинский УАЗ. Российские военные не смогли оставить автотранспорт противника без помощи и отправили два беспилотных аппарата, чтобы его «подтолкнуть», рассказал телеграм-канал «Изнанка».

На опубликованной записи видно, как дроны точно сбрасывают боезаряды прямо на застрявший автомобиль. Машина тут же вспыхивает ярким пламенем и выгорает дотла.

«Хотели “подтолкнуть”, но слегка перестарались», – иронично замечают авторы публикации.

Напомним, ВСУ попытались перейти в контратаку у населенного пункта Тоненькое на Авдеевском направлении. Они получили подкрепление и со свежими силами ринулись вперед, однако ВС РФ организовали для них «горячую встречу». Ствольная и реактивная артиллерия уничтожили живую силу и технику противника, уцелевшие боевики разбежались по полю кто куда.