ВСУ попытались контратаковать в районе населенного пункта Тоненькое на Авдеевском направлении. Но это оказалось ошибкой, так как российские ВС ждали чего-то подобного.

Тоненькое находится на линии обороны вместе с Орловкой и Бердычами и контролируется ВС РФ. Но Киев не успокаивается, надеясь все же вернуть утраченные позиции. Именно поэтому в Тоненькое были переброшены крупные резервные силы с других направлений.

Практически без подготовки они пошли в мощную контратаку. Но их встретил ураганный артиллерийский огонь.

ВС РФ, ожидавшие операции ВСУ, открыли огонь из ствольной и реактивной артиллерии, задействовали кассетные снаряды, что позволило существенно увеличить зону поражения. В результате уцелевшим боевикам пришлось пускаться в бегство, чтобы выжить после крайне неудачной атаки.