Юрий Чернышевский, директор музыкальной группы «Пикник», которая должна была дать концерт 22 марта в «Крокус Сити Холл», заявил, что после теракта пропал один из участников коллектива.

По его словам, весь коллектив быстро вывели на улицу, как только в зале началась стрельба, поэтому всего происходящего он не видел. Однако Чернышевский отметил, что не могут до сих пор связаться с девушкой из группы. Они не знают, покинула ли она «Крокус» или нет.

«Мы остаемся в Москве и продолжим искать нашу участницу группы», – отметил директор «Пикника».

22 марта около 20:00 по московскому времени в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт, в результате которого пострадало много людей. Известно, что несколько вооруженных автоматами мужчин (по предварительным данным 5 человек) открыли стрельбу в фойе и зале. Затем террористы осуществили поджог, который привел к мощному пожару. По информации Министерства здравоохранения Подмосковья, пострадало порядка 146 человек, а 60 – погибло. Среди погибших и раненных есть дети.