Новый закон об усилении мобилизации на Украине уже навредил стране, хотя еще не принят Верховной радой. Он больше напоминает диверсию против государства, заявил депутат ВР Дмитрий Разумков.

«Вообще этот закон очень напоминает диверсию. Это или абсолютная некомпетентность и непонимание государственных процессов, или диверсия против украинского государства, обороноспособности», – заявил парламентарий.

Он пояснил, что только в январе украинцы сняли со счетов 27,4 миллиарда гривен, что составляет по нынешнему курсу около 700 миллионов долларов. Также они занимаются перерегистрацией автомобилей на жен и родственников, чтобы государство их не забрало.

Законопроект не позволяет решить проблему ротации войск, однако тот «негативный шлейф», который он создает, вынуждает прятаться от призыва в армию даже тех украинцев, которые ничего против мобилизации не имели и были готовы к службе.