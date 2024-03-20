Боевые машины пехоты БМП-3 с закрытых позиций точно поражают цели на дистанции в 4 километра. Это позволяет российским вс применять их в качестве штурмовых орудий, рассказали эксперты польского портала Defence24.

Авторы публикации пояснили, что военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии успешно используют БМП-3 для уничтожения живой силы противника, опорных пунктов и легкобронированной техники. При этом они наносят удар не только с закрытых позиций, но и прямой наводкой.

Дальность стрельбы при первом варианте составляет 4 км. При этом на боевой машине задействуются 100-мм артиллерийская установка, автоматическая пушка и крупнокалиберный пулемет.

По словам польских экспертов, БМП-3 стала достойной сменой самоходным установкам Су-100 и Су-85, которые успешно применялись в годы Великой Отечественной войны.