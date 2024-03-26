После бегства украинских подразделений из Авдеевки противник пытается всеми силами удерживать действующую линию боевого соприкосновения. Одним из самых опасных направлений для ВСУ на сегодняшний день является сражение за Часов Яр, где российская авиация уничтожает оборонительные сооружения украинской армии полуторатонными авиационными бомбами. Об этом в своем материале сообщает издание «Аргументы и Факты».

По словам руководителя украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, оставление Часова Яра позволит украинской армии выровнять линию фронта. Однако проблема заключается в том, что новая линия обороны будет проходить по магистрали Н-20, где пока ВСУ успели выкопать всего несколько прерывистых линий окопов. Подобные инженерные сооружения не смогут защитить украинских военнослужащих от российских авиабомб.

«Долго удерживать русских у нас не получится», – резюмировал Кузан.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что моральный дух в рядах украинской армии за последние время сильно упал. Ссылаясь на свои источники эксперт отметил, что недавно одно из подразделений ВСУ самовольно оставило передовые позиции к Юго-Востоку от Часова Яра, оголив тем самым участок фронта шириной около 300 метров.