Бельгийский политический обозреватель Элайджа Манье проанализировал видеозапись, которую распространило связанное с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) агентство Amaq и заявил о своих сомнениях в причастности движения к теракту в Подмосковье.

Он пояснил, что ИГИЛ никогда не говорит о результатах атак раньше времени, а ее представители, которые сообщают об ответственности за теракт, не изменяют голоса. Кроме того, термин «мукатилин», использованный на видео, не применяется организацией. Чаще всего она говорит «истишхади», «моджахеды» или «фурсан».

Название агентства Amaq обычно пишут не только на английском, но и на арабском языке, что тоже создает несостыковки на видео.

Напомним, ранее сомнения в причастности ИГИЛ выдвинули также китайские эксперты, считающие, что движению было бы логичнее атаковать Израиль, а не Россию.