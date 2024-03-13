Число пользователей нейромодели Сбера GigaChat в социальной сети VK увеличилось десятикратно. По состоянию на февраль 2024 года 1.7 миллиона человек уже являются пользователями ИИ-чатбота Сбера.

Популярность данного сервиса связано с его уникальными функциями. Среди них стоит отметить возможность создания текста или изображения на основе пользовательского запроса. Кроме того сервис предоставляет возможность генерировать персонализированных открыток.

Отмечается, что пользователями было сгенерировано более 2-х миллионов уникальных открыток, приуроченных к 14 февраля (День святого Валентина) и 8 марта (Международный женский день). Кроме создания поздравительных открыток GigaChat использовался для решения прочих задач. В частности, пользователи создавали тексты, рисунки и даже резюме.

За февраль 2024 года в общей сложности GigaChatом было получено более 12 миллионов запросов.

GigaChat представляет собой модель нейросети, разработанную Сбером. Данный ИИ-чатбот способен отвечать на заданные вопросы, вступать в диалоги с пользователями, генерировать изображение и писать код на основе пользовательских запросов.