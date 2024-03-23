В концертном зале «Крокус Сити Холл» охрана не имела при себе огнестрельного оружия. Они были вооружены дубинками и электрошокерами. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Baza.

«Охрана не имела огнестрельного оружия. Они были вооружены лишь дубинками и электрошокерами», – написали авторы Телеграм-канала.

По предварительным данным, во время террористической атаки несколько охранников было убито нападавшими в первые минуты происшествия. На опубликованных в соцсетях видео можно увидеть, как несколько мужчин с автоматами в руках расстреливали охрану и посетителей «Крокус Сити Холла».

Напомним, что вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в концертном зале неизвестные лица открыли огонь из автоматического оружия. Террористы расстреляли охрану и открыли огонь по гражданским, а после подожгли концертный зал. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте происшествия работало более 50 карет скорой помощи.