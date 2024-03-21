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Военнослужащие французской армии не будут принимать непосредственное участие в боях на Украине на первом этапе, однако Париж может разместить свой военный контингент в окрестностях Одессы для налаживания взаимодействия с ВСУ. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

По его словам, французский контингент в размере 2 тысяч военнослужащих действительно может быть отправлен на территорию Украины для налаживания коммуникации и отработки совместных действий с украинской армией.

«Это, скорее, не из варианта победного, а из варианта будущих сражений с нашей армией где-то в районе Львова», – заявил Балицкий.

Губернатор Запорожской области подчеркнул, что Париж заинтересован в контроле над Одесской областью, поскольку он имеет ключевое значение для украинской экономики.

«Одесса занимала ситуативно второе-третье место в экономике Украины. Это огромный хаб, поэтому сегодня за это будет идти борьба», – резюмировал Балицкий.