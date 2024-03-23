Авиаподразделение концерна Honda надеется увеличить продажи с HondaJet Echelon

Президент Honda Aircraft, американского филиала «Хонда моторс», заявил, что его компания готовится вывести продажи на уровень 60 бизнес-джетов ежегодно уже к 2028 году. Если его планы сбудутся, то продажи у японской компании-авиапроизводителя вырастут примерно в три раза, по сравнению с 2023 годом. Источник: The Yomiuri Shimbun.

Хидето Ямасаки сообщил в интервью, что планирует добиться профицита компании к 2028-му, когда стартует производство нового бизнес-джета HondaJet Echelon. С момента запуска производства HondaJet в 2015-м «Хонда Эйркрафт» продавала около 30 самолетов в год по всему миру, выполнив в общей сложности поставку 250 бизнес-джетов.

Ожидаемый HondaJet Echelon будет способен вместить до 11 человек вместо восьми в существующих моделях самолетов «Хонда». У нового бизнес-джета также ожидается более высокая топливная эффективность, при этом он сможет летать на большие расстояния по сравнению с авиамоделями конкурентов.

Заявленная дальность полета HondaJet Echelon составляет порядка 4860 километров – в 1,7 раз больше, чем у прочих бизнес-джетов – что делает его первым самолетом бизнес-класса, способным беспосадочно пролетать над всей Северной Америкой.

Honda Aircraft намеревается получить сертификат Соединенных Штатов, подтверждающий безопасность нового бизнес-джета, в 2028 году и планирует продавать не менее 40 самолетов ежегодно.

Японский производитель самолетов планирует увеличить продажи, реализуя как обычные самолеты стоимостью порядка $7 миллионов (около 645 млн. руб.) каждый, так и новый «Эшелон». Ямасаки сообщил, что его компания Honda Aircraft к 2028 году также увеличит штат сотрудников с 1000 до 1500.

По его словам, авиапроизводитель также планирует сосредоточиться на продаже подержанных самолетов, чтобы расширить базу пользователей японских бизнес-джетов.

Мечты о прибыли

«Хонда Эйкрафт» терпит убытки с момента основания этой компании в 2006 году. Объем ее продаж стабильно падал в 2022-2023 годах, в основном из-за глобального дефицита полупроводников на фоне коронавирусной пандемии. Хидето Ямасаки (см. фото выше) ожидает, что Echelon «изменит правила игры».

Конкурентами Honda Aircraft является американская Textron Aviation, дочерней компанией которой является Cessna.

«Технологии, которые мы разработали, являясь автомобильным концерном, будут для нас преимуществом», – отметил Ямасаки, демонстрируя свои планы на дифференцирование новой модели Honda Aircraft от конкурентов, уделяя особое внимание комфорту и другим функциям.

В последние годы общемировые продажи бизнес-джетов, обычно используемых руководителями компаний и богатыми людьми, оставались стабильными на уровне около 700 самолетов в год. В 2019 году было продано порядка 800 бизнес-джетов, однако в следующие годы продажи были вялыми, во многом из-за ограничений на поездки, действовавших в различных странах при пандемии.

HondaJet занимает крупную долю рынка – около 40% – очень легких реактивных самолетов, вмещающих от четырех до восьми пассажиров. Однако годовой объем продаж на этом рыночном сегменте составляет всего 60 самолетов, т.е. менее 10% от всего рынка бизнес-джетов.

Поскольку годовой объем продаж легких самолетов, вмещающих порядка 10 человек, составляет около 170 машин, «Хонда Эйкрафт» стремится нарастить продажи после выхода на рынок с HondaJet Echelon.

По словам президента Honda Aircraft, компания планирует инвестировать $55,7 миллионов долларов (свыше 5,1 млрд. руб.) в разработку «Эшелона».

«Мы хотели бы особо подчеркнуть преимущество «Эшелона» с точки зрения высокой топливной эффективности и предложить его тем, кто также заинтересован в декарбонизации», – подчеркнул Ямасаки.