Артиллеристы ВС РФ нанесли сокрушительные удары по колонне боевиков ВСУ, которая двигалась на Белгород. Бойцы сообщили, что противник успешно уничтожен, попытка прорыва пресечена.

«ВС РФ ликвидировали пешую колонну, топавшую на Белгород пару дней назад. До города (да даже до Горьковского) не дошел ни один», — рассказал один из военнослужащих.

После завершения операции по защите границы все артиллеристы получили государственные награды. Командира батареи представили к медали «За отвагу».

Напомним, ВСУ на протяжении нескольких дней пытались прорвать границу России в Белгородской и Курской областях. Однако ВС РФ заранее знали об их операции и уничтожили личный состав и технику противника. Так и не пропустив его на территорию РФ.