Специалисты Института археологии Крыма РАН считают, что обнаруженные в 2021 году курганы VIII века неподалеку от Симферополя могут принадлежать хазарским аристократам. Эксперты уверены, что данные курганы являются первым археологическим доказательством существования так называемой крымской Хазарии.

Как сообщили ученые, они на протяжении многих лет находились в поисках доказательств существования Хазарии. И обнаруженные в 2021 году курганы являются этими свидетельствами.

«Благодаря раскопкам 2021 года удалось доказать присутствие в крымской степи кочевых хазар, сосуществовавших с носителями салтовской культуры», – отметил сотрудник Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

По словам ученого, археологическую культуру данных номадов можно сопоставить с обнаруженными хазарскими могилами в Приазовье, Нижнем Доне и Волго-Донском междуречье.