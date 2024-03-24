Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о вопросах, возникающих из-за бегства террористов из Крокус Сити Холла к украинской границе.

Он пояснил, что боевики не могли не знать о хорошо укрепленной границе. Сообщения об этом постоянно появлялись в новостях. Но они все же попытались прорваться именно на Украину.

«Смущает, кстати говоря, не только меня объективная информация о том, что эти ублюдки бежали к украинской границе. Почему именно туда? Что с этим связано? Это притом что они прекрасно знали, что сегодня граница эта серьезно укреплена. И [информация] об этом неоднократно публиковалась», — заявил Антонов.

Напомним, что четверо террористов были задержаны в Брянской области. По информации ФСБ, у боевиков там было «окно» на границе с Украиной, сквозь которое они намеревались покинуть РФ.