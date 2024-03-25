Известную телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву заметили возле сгоревшего «Крокус сити Холла». Блогер возложила цветы к месту памяти и скорби о погибших жертвах теракта. Такую информацию сообщил Телеграм-канал «Осторожно, новости». Знаменитость скрыла свое лицо под черной маской.

О посещении места трагедии Анастасия Ивлеева написала в своем Телеграм-канале. По словам блогера, она испытала чувство беспомощности и ужаса, отметив, что скорбит вместе со всеми семьями погибших и молится за жизни пострадавших.

«Страшно от разрывающего и давящего чувства беспомощности», – написала блогер.

22 марта около 20:00 по московскому времени в концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвалось четверо мужчин в камуфляже, вооруженные автоматическим стрелковым оружием. Они начали стрелять по всем людям, без разбора, находящимся в фойе, а затем прошли в зрительный зал, где не только расстреливали посетителей, но и подожгли помещение. По итогу возник масштабный пожар.

По имеющимся данным, в результате теракта пострадало порядка 200 человек. Известно, что число погибших уже превысило сотни имен, среди которых также есть и дети.