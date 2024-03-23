В российских спецслужбах РИАН подтвердили, что американцы действительно передали информацию о готовящихся в России терактах, но никакой конкретики эта информация не содержала. Предупреждение носило общий характер.

В ночь на 23 марта офпред Совета нацбезопасности Белого Дома Э. Уотсон заявил, что США еще в начале марта получили сведения, что в Москве планируется теракт. Он рассказал, что террористы планировали выбрать людное место, где скопится большое количество людей. Этой информацией американцы поделились с российскими спецслужбами.

Ранее главред RT М. Симоньян выложила кадры первичного допроса одного из четырех задержанных в Брянской области террористов, которые расстреливали пришедших на концерт «Пикника» и подожгли здание «Крокус Сити Холла». Террорист признался, что его завербовали через Телеграм, обещая полмиллиона рублей за расстрел «всех без разбора». Аванс в половину обещанной суммы террористу уже скинули на карту.