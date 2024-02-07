Журналисты известного екатеринбургского издания выяснили, что глава города Алексей Орлов очень сильно любит брендовую одежду, в особенности вещи класса «люкс» европейских дизайнеров. К примеру, весенняя куртка Орлова, в которой он был неоднократно замечен, стоит 600 тысяч рублей, что равноценно 10-ти средним заработным платам в регионе (66 тысяч рублей).

Кроме того, поло, которые предпочитает носить мэр Екатеринбурга, стоят в 50 раз дороже футболок, продаваемых в обычных магазинах одежды.

Алексей Орлов был замечен, как минимум, в трех разных дорогостоящих пуховиках. В сильные морозы глава города надевал утепленный нейлоновый пуховик Burberry за 261 тысячу рублей. Его вторая стеганная зимняя куртка – пуховик итальянского бренда MooRER, стоимостью за 295 тысяч рублей. А третий пуховик Орлова – самый «дешевый» из данной тройки – куртка марки Montecore за 132 тысячи рублей.

Также глава города может похвастаться швейцарскими часами Ulysse Nardin за 545 тысяч рублей и другими дорогостоящими аксессуарами в своем гардеробе. Также Орлов предпочитает носить брэндовые костюмы и даже бейсболки.