Немецкий журналист Юлиан Репке написал в социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в России) об уничтоженной дронами-камикадзе «Ланцет» боевой машине пехоты Marder.

Он отметил, что ВСУ скорее всего перебросили эти БМП на передовую. Но они быстро стали легкой мишенью для российских барражирующих боеприпасов.

Одной из причин этого Репке назвал использование украинской армией бронетехники с минимальной поддержкой с воздуха, а на многих участках линии соприкосновения и вовсе без нее.

Напомним, «Ланцеты» успешно поражают танки и БМП, зенитно-ракетные комплексы и самоходные артиллерийские установки, другую технику и вооружение ВСУ западного образца. В зависимости от мишени, они могут использовать термобарические, кумулятивные либо осколочно-фугасные боевые части весом 3-5 кг.