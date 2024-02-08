Репортер RT Константин Придыбайло в авторском тг-канале показал архивные снимки, на которых новый главком украинской армии отмечает День России.

Кадры были сделаны в 2013 году. На них новый главком ВСУ позирует в военной форме. Лицах всех остальных участников праздника, которые фотографируются рядом с Сырским, закрыты. В то время, напомнил Придыбайло, Сырский в звании генерал-майора командовал 72 ОМБ ВСУ. На одном из снимков зафиксирован большой торт с российским и украинским флагом. Придыбайло напомнил, что через полгода после этого праздника, в марте 2014-го, бригада Сырского зашла в Мариуполь, сражалась в аэропорту Донецка, попала в Изваринский котел.

8 февраля стало известно, что генерал-полковник А. Сырский заменил на посту главкома ВСУ В. Залужного. Это подтвердили в Минобороны Украины. С 2019 по 2024 год Сырский командовал Сухопутными войсками украинской армии. За огромные потери во время операций под командованием Сырского украинцы прозвали его «генерал 200».