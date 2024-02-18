Генеральный директор агентства «Россия сегодня» и телеведующий Дмитрий Кисилев направил в Белый дом запрос на интервью с американским президентом Джо Байденом. Об этом журналист заявил в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Мы полагаем, что нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга, и считаем, что президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя … интервью планирую проводить я, Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы “Россия Сегодня” и ведущий самой рейтинговой информационно-аналитической воскресной программы “Вести недели” на самом популярном телеканале страны “Россия 1”» – сообщил Кисилев.

По словам российского журналиста, после выхода в ночь на 9 февраля двухчасового интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным, то «самым эффектным вариантом для Белого дома было бы зеркальное интервью российскому журналисту».