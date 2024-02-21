Жительница Челябинска, которая своим автомобилем перекрыла дорогу машине скорой помощи, внутри которой находился пациент в тяжелом состоянии, была вызвана в ГИБДД. Такую информацию сообщили в пресс-службе МВД РФ по Челябинской области.

«Сотрудниками Госавтоинспекции Челябинска установлена собственница автомобиля. 22 февраля ее вызвали в ГИБДД для дачи объяснений. Будет решаться вопрос о привлечении ее к административной ответственности», – заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 19 февраля в Челябинске во дворе дома №10, расположенного по улице Доватова, девушка-водитель выехала на дорогу и перегородила своим автомобилем дорогу карете скорой помощи, в салоне которой находились врачи с пациентом в тяжелом состоянии.

Изначально девушка не хотела уступать. А водитель «скорой» не мог развернуть автомобиль из-за других машин, поэтому только после настойчивых просьб девушка согласилась освободить проезд для медтранспорта. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.